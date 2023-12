DFL-Deal: So liefen die Proteste der Bayern-Fans

Die befürchtete Pyro-Eskalation blieb jedoch aus - und anders als in vielen anderen Stadien sorgten die Zuschauer in der Allianz Arena auch für keinerlei Spielunterbrechung.

Dreessen versteht die Fans

Währenddessen meinte Bayerns Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen bei DAZN , es komme darauf an, „dass wir das richtig erklären, was wir da tun. Ich glaube, dass es viele Fans noch nicht verstanden haben. Ich verstehe die Fans in ihrer Besorgnis, aber ich bin mir sicher, dass die DFL das Gleichgewicht zwischen Tradition und Vision finden wird.“

Am Sonntagabend jedoch waren sich die beiden Fanlager auch in Sachen anfänglichem Stimmungsboykott einig. Bis auf einzelne Aufreger - wie Harry Kanes frühes Führungstor in der 2. Minute - herrschte auf beiden Seiten in der Anfangsphase des Spiels weitgehend Schweigen.