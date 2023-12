Eine ganze Nation bangt um einen BVB-Star

Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit! 17 Tage noch bis zum Eröffnungsspiel des Afrika-Cups.

17 Tage hat BVB-Star Sébastien Haller also noch, um sich von seiner Verletzung zu erholen. Die Fans der Elfenbeinküste hoffen auf eine Blitz-Genesung - und schon werden Erinnerungen an Landes-Ikone Didier Drogba wach.

BVB-Star Haller mit Schiene auf Benefizveranstaltung

Aktuell befindet sich Haller gemeinsam mit seinen Nationalmannschaftskollegen in der ivorischen Millionen-Metropole Abidjan im Südosten der Elfenbeinküste. Während sich das Team dort auf das Eröffnungsspiel vorbereitet, das am 13. Januar gegen Guinea-Bissau stattfinden wird, bekommt der 29-Jährige eine Einzelbehandlung.

Von Einzel-„Training“ kann aber keine Rede sein, denn neueste Fotos zeigten den BVB-Star auf einer Unicef-Veranstaltung mit dicker Schiene an Fuß und Unterschenkel - die Folgen seines Kurzeinsatzes im letzten Bundesliga-Spiel gegen Mainz. Ob Haller rechtzeitig fit wird, ist unklar.

BVB-Star Haller - Das verpasste Weihnachtswunder

Beim 1:1 gegen Mainz (1:1) musste der Stürmer in der 85. Minute nach einem Foul von Jonathan Burkardt das Feld verlassen, der BVB zu zehnt zu Ende spielen. Doppelt bitter - denn Haller war erst in der 65. Minute eingewechselt worden. Sowohl auf dem Platz als auch bei der Behandlung am Spielfeldrand konnten ihm die Fans seine starken Schmerzen am linken Fuß ansehen.

Dabei war Haller gerade nach der enttäuschenden Hinrunde (nur 358 Bundesliga-Einsatzminuten) wieder auf dem Weg der Besserung. Zuvor hatte er in der Hinrunde, auch wegen einer Innenbandverletzung und Krankheit, unter BVB-Coach Edin Terzic kaum eine Rolle gespielt. Anderthalb Jahre nach seiner Hodenkrebs-Erkrankung stellen sich nicht wenige Fans die Frage nach der Zukunft des hochveranlagten Stürmers.

Nach seinem hochemotionalen Comeback im Januar 2023 zeigte Haller in der vergangenen Rückrunde, in der er in jedem Spiel auf dem Platz stand, was in ihm steckt. Doch in dieser Saison wollte der Knoten bei Haller noch überhaupt nicht platzen, sich nicht einmal lockern.

Gegen Mainz hofften deshalb wohl nicht nur die BVB-Fans auf ein Haller-Weihnachtswunder. Es wurde zum Haller-Horror!

Hoffnungsträger einer Nation – Erinnerungen an Drogba

Trotzdem wünschen sich Teile der ivorischen Fans, dass Haller zur Not trotz Verletzung spielen solle - und dafür gibt es einen guten Grund. Denn ein Stürmer der Elfenbeinküste, verletzt und mit Schiene kurz vor einem Turnier? Da war doch was!

Erinnerungen an den legendären Didier Drogba (45) werden wach. Kurz vor der WM 2010 hatte sich Drogba im abschließenden Test gegen Japan den Ellbogen gebrochen. Niemand glaubte mehr an einen Einsatz der afrikanischen Sturm-Ikone. Nach einer Blitz-OP bekam er von der FIFA doch noch eine Ausnahmegenehmigung. Am Ende erzielte Drogba bei der WM sogar ein Tor und legte ein weiteres auf.

Die ivorischen Fans hoffen im Falle von Haller auf eine ähnliche Erfolgsgeschichte. Der BVB-Angreifer besitzt an der Elfenbeinküste ein enorm hohes Ansehen, traf in jedem seiner letzten drei Einsätze für die Nationalmannschaft.