Horrorabend für Haller: BVB-Profi verletzt sich - droht gar das Turnier-Aus?

Für Borussia Dortmunds Stürmer Sébastien Haller ist das Spiel gegen den FSV Mainz 05 mit einem bitteren Rückschlag zu Ende gegangen. Nachdem er erst in der 65. Minute eingewechselt worden war, musste er den Platz in der 85. Minute wieder verlassen.

„Er hat sich am Sprunggelenk verletzt und saß dick bandagiert und gekühlt in der Kabine“, sagte BVB-Trainer Edin Terzic zu Sky : „Wir hoffen, dass die Verletzung nicht so schlimm ist und er trotzdem ein gutes und erfolgreiches Turnier spielen kann.“

Damit spielte der Coach auf den Afrika-Cup an, bei dem Haller im Januar mit der Elfenbeinküste vertreten sein wird - so er den einsatzbereit ist.

Das erste Spiel bestreitet die ivorische Nationalmannschaft bereits am 13. Januar. Ein Ausfall wäre ein weiterer Knick in der Karriere von Haller. In der aktuellen Saison kam er bisher in 11 Spielen zum Einsatz, blieb dabei aber noch ohne Torerfolg. Ein Pflichtspiel über 90 Minuten war ihm auch noch nicht vergönnt.