"Enttäuscht und sauer" - Kehl schlägt nach BVB-Patzer Alarm

Mit nur einem Sieg aus den vergangenen sieben Ligaspielen tritt Borussia Dortmund in der Bundesliga weiterhin auf der Stelle. Nach dem enttäuschenden 1:1 beim FC Augsburg schlug BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl deshalb Alarm.

In der Tabelle droht der BVB als Fünftplatzierter den Anschluss an die Tabellenspitze zu verlieren. Am Dienstag empfängt der Klub im letzten Spiel vor der Winterpause den Tabellenvorletzten Mainz 05 im heimischen Stadion.