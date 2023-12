FC Bayern: Mega-Frust! Keine Interviews der Stars nach Frankfurt-Klatsche

Während laute Musik aus der Sieger-Kabine der Frankfurter Eintracht dröhnte, wollten die niedergeschlagenen Stars des FC Bayern nach dem 1:5 am Main nur noch nach Hause.

Interviews? Mangelware! Eine Erklärung vonseiten der Mannschaft für die schwache Leistung gegen die SGE gab nur Thomas Müller ab, der sich wie so oft für die rechtlich vorgeschriebenen TV-Interviews bereitstellte. Der Rest des Bayern-Trosses hingegen verschwand schnurstracks im Teambus und ließ den Großteil der Medienvertreter in der Mixed Zone stehen.

Darauf angesprochen, meinte Müller am SPORT1-Mikrofon: „Wenn man einen Elfmeterschützen hat, der sehr sicher verwandelt, dann schickt man den an den Punkt. Was Interviews betrifft, bin ich wahrscheinlich der Erfahrenste neben Manu (Neuer; Anm. d. Red.). Deswegen tauche ich da auch immer wieder auf.“