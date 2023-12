FC Bayern: "Nicht geleistet" - Uli Hoeneß ätzt gegen TV-Experten

Uli Hoeneß ist bekanntlich niemand, der ein Blatt vor den Mund nimmt, wenn es darum geht, seine Meinung deutlich zu machen. Bei seinem jüngsten Auftritt in der ServusTV -Sendung „Sport und Talk im Hangar 7″ bekamen die TV-Experten ihr Fett weg.

Insbesondere störe ihn die „moralische Keule“, mit der die Experten um sich schwingen würden, und behauptet, dass sie in ihrer Zeit als aktive Spieler selbst „keine Waisenknaben“ gewesen seien.

Experten vermehrt in der Kritik bei Bayern

In den vergangenen Monaten gerieten verschiedene TV-Experten immer wieder in die Kritik. Auch Bayern-Trainer Thomas Tuchel lieferte sich nach dem Pokal-Aus in Saarbrücken (1:2) Wortgefechte mit Experten wie Lothar Matthäus oder Dietmar Hamann.