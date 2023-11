Lässiger Konter nach Kritik: Bayern-Trainer Tuchel sieht bei Matthäus und Hamann keine Entwicklung

Tuchel: Schwer, kritische Stimmen zu widerlegen

Relativ schnell wurde Tuchel, dessen Team sich am Mittwoch nach einer blamablen Vorstellung in Saarbrücken aus dem DFB Pokal verabschiedet hatte, aber wieder sachlich. Kritik sei beim FC Bayern völlig normal, schließlich unterschreibe man in München, um jedes Spiel zu gewinnen.