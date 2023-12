FC Bayern: Sané springt Kimmich zur Seite! "Er versteckt sich nie"

Die Kritik an Joshua Kimmich hat nicht zuletzt nach dem 1:5-Debakel bei Eintracht Frankfurt neue Nahrung bekommen. „Nicht nur auf dem Platz ist er nicht mehr so präsent, auch nach dem Spiel ist er nicht mehr so präsent. Und das hat wahrscheinlich seine Gründe. Er versteckt sich“, kritisierte Lothar Matthäus jüngst bei Sky 90.