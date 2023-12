Champions League: Sammer bricht Lanze für Kimmich

Trotz eines frühen 0:3-Rückstandes war es Joshua Kimmich, der in Frankfurt den Kopf nicht in den Sand steckte, kurz vor der Halbzeit höchstpersönlich für den Treffer zum 1:3 sorgte und seine Mitspieler zum Weitermachen motivierte.

Wie Ex-Nationalspieler Matthias Sammer vor dem Champions-League-Duell des FC Bayern in Manchester erklärte, sei Kimmich deshalb so wichtig für den FC Bayern - auch wenn er in der nahen Vergangenheit oftmals Kritik einstecken musste. „Auch wenn er im Moment nicht optimal spielt, sein Charakter ist so, so wichtig für eine Mannschaft“, lobte Sammer bei Amazon Prime Video.