FC Bayern: Torwart-Legende ledert gegen Davies und Kimmich

„Er hat schon bessere Zeiten im Trikot des Rekordmeisters erlebt. Der Kanadier hat aktuell nicht mehr den Speed und die Frische in seinem Spiel, wie noch vor ein, zwei Jahren“, monierte Pfaff, der beim Linksverteidiger viel Luft nach oben sieht, in der AZ .

Tatsächlich belegt Davies im Speed-Ranking der Bundesliga mit gemessenen 35,97 km/h immer noch den dritten Platz. Es geht aber letztlich natürlich auch darum, den Speed in zählbare Aktionen umzumünzen.

Neben Davies nimmt Pfaff zudem Joshua Kimmich in die Pflicht. „Joshua Kimmich steht immer wieder in der Kritik, seine Leistungen waren in dieser Saison oftmals sehr schwankend“, monierte er und wünscht sich vom 28-Jährigen eine Leistungssteigerung.