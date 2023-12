FC Bayern verlängert Vertrag mit U17-Weltmeister

Beim WM-Triumph der deutschen U17 in Indoniesen stand Maximilian Hennig in allen Partien in der Startelf.

Nun hat der FC Bayern den Vertrag des 17- Jährigen bis 2026 verlängert. „Er ist Bayer und seit Beginn an für unseren Nachwuchs am Ball. Er verkörpert menschlich und sportlich genau das, was wir uns beim FC Bayern für einen Spieler in seinem Alter wünschen“, sagte Altintop, der Sportliche Leiter am FC Bayern Campus.