Kritik an Investoren-Beschluss des deutschen Fußballs: "Aussichtsloses Rattenrennen"

Das Fanbündnis Unsere Kurve hat die Entscheidung für einen Investoren-Einstieg im deutschen Profifußball als „Rückschlag“ bezeichnet. „Die wohlfeilen Worte der DFL in der Coronapause haben sich endgültig in Luft aufgelöst. Geld steht über allem“, teilte die Fanvereinigung auf SID-Anfrage mit: „Die Einzigartigkeit des deutschen Fußballs wird für ein aussichtsloses Rattenrennen mit der Premier League über Bord geworfen. Ein Investor, dem man rote Linien in den Vertrag schreiben muss, kann nicht im Sinne des Sports sein.“