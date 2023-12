Der FC Bayern erlebte einen Samstag zum Vergessen - und so richtig erklären konnte sich anschließend niemand, wie diese 1:5-Blamage in Frankfurt zustande gekommen war. Auch nicht Bayern-Star Leon Goretzka, der es im ZDF-Sportstudio dennoch versuchte.

„Es gibt bestimmt viele Erklärungen, aber in einem Satz lässt sich das schwer zusammenfassen. Aber in der Tat: 1:5 zu verlieren, fühlt sich sehr bescheiden an“, erklärte der 28-Jährige am späten Samstagabend.

Goretzka gibt sich selbstkritisch

Der deutsche Nationalspieler verwies darauf, dass es im Training besser ausgesehen habe, aber „mit Anpfiff war alles weg“. Der 28-Jährige haderte damit, dass er es nicht geschafft habe, in Frankfurt als Führungsspieler aufzutreten. „Das Spiel ist ein gutes Beispiel, in dem Fall ein Negativ-Beispiel. Da muss ich mich noch verbessern.“

Goretzka erinnerte die Partie in Frankfurt an das Pokal-Aus vor zwei Jahren bei Borussia Mönchengladbach. „Diese Dynamik, die in so einem Spiel entsteht, ist eine schwierige, aber auch spannende Aufgabe für mich. Da bin ich heute gescheitert, wir als Mannschaft auch. Das möchte ich in Zukunft besser machen“, betonte Goretzka.