FC Bayern: Deutliches Tuchel-Signal an Goretzka - mit Folgen?

Leon Goretzka erhielt auch beim 1:0-Erfolg des FC Bayern gegen Kawasaki Frontale keine Chance von Beginn an. Es war bereits das dritte Testspiel in Folge für Goretzka als Herausforderer.

Der deutsche Nationalspieler, der wie seine Kollegen mit der japanischen Version seines Namens auf dem Rücken auflief, durfte erneut nur in der zweiten Halbzeit ran - mit der zum Großteil aus Reservisten und Talenten vom Bayern-Campus bestehenden B-Elf.

Kimmich teilt Tuchels Meinung

Tuchel ergänzte: „Ich möchte so schnell wie möglich eine Startelf finden. Die Spieler, die hinten dran sind, müssen dafür sorgen, dass sie wieder reinrutschen.“

Und der Bayern-Coach hatte diese Auffassung nicht alleine. Auch Joshua Kimmich sprach sich in der Mixed Zone dafür aus, frühzeitig ein Stammteam aufzubauen.

Tuchel will Weltklasse-Sechser bei Bayern

Er setzt lieber auf Neuzugang Konrad Laimer an der Seite von Kimmich und wünscht sich für sein zentrales Mittelfeld eigentlich auch noch einen echten Sechser von Weltklasse-Format.

Schafft nach Marcel Sabitzer (für 20 Millionen Euro zum BVB) demnächst also auch Goretzka Platz? Für den Spieler ist nach wie vor klar: Er will bleiben und um seinen Plätz kämpfen. „Ich liebe den Verein, die Stadt, die Fans. Es gibt keine Gedanken, den Verein zu verlassen“, betonte Goretzka erst am vergangenen Sonntag.