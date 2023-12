Götze grandios: Dieser geniale Eintracht-Schachzug gegen Bayern ging voll auf

Erstmals seit dem 30. September - damals verlor Eintracht Frankfurt beim VfL Wolfsburg mit 0:2 - schickte Trainer Dino Toppmöller seinen Star Mario Götze wieder von Beginn an in eine Bundesliga-Partie. Der 31-Jährige durfte somit gegen seinen Ex-Verein FC Bayern München mitwirken - und er rechtfertigte die Entscheidung seines Coaches.

„Und das auf einer ungewohnten Position“, stellte Toppmöller fest. Götze agierte als Sechser - und er interpretierte diese Rolle gewinnbringend. Er lief 12,93 Kilometer, führte 15 (!) Zweikämpfe, er bot sich im Spielaufbau permanent an und gab den „Pre-Assist“ vor dem krönenden fünften Tor.

Dieser geniale Toppmöller-Schachzug ging voll auf. Sportvorstand Markus Krösche freut sich über eine „sehr gute Leistung“ des Spielmachers: „Mario ist ein sehr intelligenter Spieler. Er kann im Zentrum alle Positionen spielen. Mario hat mit seiner Erfahrung großen Anteil daran, dass wir gegen den FC Bayern gewonnen haben.“

Larsson schwärmt von Götze: „Jetzt darf ich mit ihm in der Mitte spielen“

Vor allem ein Akteur profitierte von Götze an seiner Seite: Hugo Larsson. Der Goldjunge der Hessen war 12,69 Kilometer unterwegs und erzielte das 3:0.

Larsson schwärmte auf SPORT1-Nachfrage: „Es ist großartig, in der Bundesliga zu spielen, gegen den FC Bayern zu gewinnen und mit einem Spieler wie Mario in der Mitte zu spielen. Als ich jung war, hatte ich noch seinen Namen auf meinem Trikot stehen. Jetzt darf ich mit ihm in der Mitte spielen.

Die Entwicklung des hochbegabten Schweden war bisher eng verknüpft mit Ellyes Skhiri, der aktuell ausfällt. In den vergangenen beiden Partien, als der routinierte Partner nicht an dessen Seite stand, patzte er. Larsson erklärte: „Ich lerne von Spielern wie Ellyes und Mario. Sie geben mir die nötige Sicherheit.“

Toppmöller jedenfalls hat eine Möglichkeit gefunden, Götze wieder in die Mannschaft einzubauen. Den Trainer hatte bereits dessen Auftritt nach der Einwechslung beim FC Augsburg (1:2) gefallen. „Wir haben da schon auf der Bank gesagt, dass es Wahnsinn ist, was Mario macht. Er kann Dinge, die man so von ihm gar nicht erwartet.“

Und Götze selbst? Der Weltmeister wollte seine Rolle, als er zwischen Bank und Platz pendelte, nicht zu hoch hängen: „Das gehört auch zum Fußballleben dazu. Mal läuft es sehr gut und dann mal nicht. Da gehört vieles dazu. Meine Rolle bei der Eintracht ist ganz klar: Ich will der Mannschaft helfen, Impact geben.“

Im Zentrum ist Götze wertvoll für die Eintracht

Das Kollektiv, so sagte es Götze ganz professionell, stehe über allem. Ein kleines Ausrufezeichen setzte er aber nicht nur auf dem Platz, sondern dann doch noch am Mikrofon: „Klar bin ich Fußballer, ich will immer spielen. Und das möchte ich in Zukunft auch.“ In dieser Verfassung jedenfalls kann Götze wieder zum erhofften Schlüsselspieler werden. Aber er gehört ins Zentrum - und nicht auf die Flügel.