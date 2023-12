"Habe mich selbst trainiert": Bayern-Trainer Tuchel mit erstaunlichen Einblicken

Sein Zoff mit den TV-Experten Lothar Matthäus und Dietmar Hamann füllte tagelang die Schlagzeilen - mit einigem Abstand hat Bayern-Trainer Thomas Tuchel jetzt Einblicke in seinen Umgang mit Kritik gegeben.

In einem Podiumsgespräch bei der ISPO in München gab er zu, es sei „nicht so schön, kritisiert zu werden, da bin ich wie jeder andere auch“. Tuchel verriet: „Ich habe mich selbst trainiert, vom Internet wegzubleiben, nicht über mich selbst zu lesen. Das ist hart.“