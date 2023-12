Klage gegen Bayern? Jetzt spricht Kahn - und macht Klartext-Ansage

„Zur aktuellen Berichterstattung möchte ich mich abschließend äußern: Der FC Bayern und ich hatten im Sommer diesen Jahres vereinbart, dass wir unsere Zusammenarbeit beenden und wir auch in Zukunft respektvoll miteinander umgehen“, erklärte Kahn bei X. Der einstige Titan spielte damit auf einen Bericht der Sport Bild an, in dem behauptet worden war, dass Kahns Anwalt den Bayern eine Klage angedroht habe.