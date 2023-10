FC Bayern: Kahn reagiert auf Hoeneß-Kritik - "Ich bin verwundert"

Die Reaktion ließ keine 48 Stunden auf sich warten: Oliver Kahn ist der jüngsten Kritik von Uli Hoeneß entschieden entgegengetreten und hat zum Gegenschlag in Richtung des Ehrenpräsidenten des FC Bayern ausgeholt.

„Ehrlich gesagt bin ich verwundert darüber“, sagte der frühere Vorstandsvorsitzende Kahn der Bild . „Der FC Bayern und ich hatten im Sommer vereinbart, dass wir dieses Kapitel freundschaftlich schließen wollen und ich auch in Zukunft gerne Teil der FC Bayern Familie bleibe. Dazu stehe ich weiterhin. Die aktuellen Äußerungen von Uli Hoeneß tragen zu einem respektvollen miteinander nicht unbedingt bei.“

Hoeneß hatte zuvor in der TV-Sendung BR24 Wahl – Der Sonntags-Stammtisch im Anschluss an das 3:0 des Rekordmeisters in der Bundesliga gegen den SC Freiburg harsch erklärt: „Die Berufung von Oliver Kahn als Vorstandsvorsitzender war ein großer Fehler. Und ich als erkannt habe, dass er das nicht kann, dann habe ich mit Karl-Heinz Rummenigge besprochen und das geändert.“