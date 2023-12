Kovac macht weiter: Keine Trainerdiskussion in Wolfsburg

Gegen Freiburg machte der Werksklub kein schlechtes Spiel, nutzte aber die eigenen Chancen nicht. "Ich glaube, es war jetzt nicht so, dass die Mannschaft gar nicht wusste, was sie zu tun hat. Also überhaupt nicht", sagte Schäfer: "Heute fährst du nach Hause und denkst, warum muss Fußball manchmal so grausam sein." Aber "da müssen wir jetzt durch".