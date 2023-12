Medien: Siewert bleibt Trainer von Mainz 05

Schmidt hatte nach dem 1:1 zum Jahresabschluss bei Borussia Dortmund schon eine klare Tendenz zugunsten des vorherigen U23-Trainers durchklingen lassen. „Ich glaube, dass er es ganz gut macht. Er ist sicherlich in der Pole-Position, wenn wir darüber nachdenken, wer in der Rückrunde Trainer ist“, sagte er bereits am Dienstag.