Nie wieder FC Bayern? Die verzwickte Lage eines Talents

Der 20 Jahre alte Gabriel Vidovic zählte in den vergangenen Jahren stets zu den größten Hoffnungsträgern aus der Bayern-Jugend. Für den gebürtigen Augsburger war der Durchbruch bei den Profis jedoch nicht so richtig absehbar.

Demnach wurde er bereits im vergangenen Sommer in die Niederlande zu Vitesse Arnheim verliehen, ehe die Reise im vergangenen Transferfenster nach Zagreb weiterging. Im Gegensatz zu Arnheim sicherte sich Dinamo Zagreb jedoch neben der Leihe bis Sommer 2024 zusätzlich eine Kaufoption in Höhe von vier Millionen Euro.

Die Bilanz des technisch hochveranlagten Mittelfeldspieler ist mit vier Toren und zwei Vorlagen in 19 Pflichtspielen solide, aber auch nicht mehr. Nach einem starken Saisonstart kam vom kroatischen U21-Nationalspieler nicht mehr so viel. Trotzdem erscheint es realistisch, dass Zagreb die Klausel im Sommer zieht.

Vidovic vor lässt Zukunft offen: „Denke immer nur an das Jetzt“

Vidovic möchte sich allerdings zunächst auf die Gegenwart konzentrieren. „Ich denke immer nur an das Jetzt. Ich will mich gut weiterentwickeln und der Mannschaft helfen. Ich möchte so gut wie möglich spielen – und dann schauen wir, was passiert“, erklärte er im Interview mit web.de. „Dass Dinamo Zagreb die Kaufoption zieht, kann eine Option sein. Ich fühle mich sehr wohl“, schließt er einen Verbleib nicht aus.