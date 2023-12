Sebastian Kehl: Diesen Süle brauchen wir - Termin mit Berater bestätigt

Monstergrätsche und Lob vom Boss: Niklas Süle hat beim Remis gegen Paris Saint-Germain in der Champions League gezeigt, was sich die BVB-Fans und Verantwortlichen von ihm erhoffen.

„Niklas ist ein wichtiger Spieler, wir brauchen ihn, wir brauchen ihn in einer guten Form, wir brauchen ihn in einer guten Haltung“, erklärte Dortmunds Sportdirektor nach dem 1:1 im letzten Gruppenspiel: „Und so, wie er heute gespielt hat, so ist er für Borussia Dortmund sehr, sehr wichtig und deswegen haben wir ihn auch verpflichtet.“