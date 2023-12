Champions League: Wahnsinns-Rettungstat von Süle! BVB-Star wird im Netz für "Monstergrätsche" gefeiert

Was für eine Wahnsinnstat! In der Anfangsphase der Champions-League-Partie zwischen dem BVB und Paris Saint-Germain ( JETZT im LIVETICKER ) hat Niklas Süle mit einer spektakulären Grätsche den Dortmunder Rückstand verhindert.

Was war passiert? Nach einem guten Dortmunder Start und Großchancen von Marco Reus und Marius Wolf kämpften sich die Gäste immer besser in die Partie. Kang-In Lee vergab in der 16. Minute die hundertprozentige Torchance für Paris, als er frei vor dem Tor aus fünf Metern vorbeischoss.

Süle packt die „Monstergrätsche“ aus

Auch im Netz hinterließ die Süle-Grätsche mächtig Eindruck. „Ich habe gerade den krassesten Save eines Verteidigers in der Fußballgeschichte gesehen und es war verdammt nochmal NIKI SÜLE?“, schrieb „penaldinho_jr“ bei X. „Verena_ramona“ meinte: in einem #WM-Finale würde diese Aktion als „Jahrhundertgrätsche“ legendär werden. Hier, bei #DORPAR am Mittwochabend, geht es, aus Niklas‘ Sicht bestimmt „leider“, nur um einen Gruppensieg in der #CL.