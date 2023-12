Spielt er nie wieder für Bayern? Sarr droht Ende beim Rekordmeister

Bouna Sarr zog sich beim Training des Rekordmeisters am vergangenen Donnerstag einen Riss des vorderen Kreuzbands im linken Knie zu. Tags darauf wurde der senegalesische Abwehrspieler in Innsbruck bei Knie-Spezialist Dr. Christian Fink operiert. Voraussichtliche Ausfallzeit: sechs Monate!

Wenn die Reha reibungslos verläuft, ist erst im Mai wieder an Mannschaftstraining zu denken. Gut möglich also, dass Sarr in dieser Saison überhaupt nicht mehr in den Spielbetrieb eingreifen kann – was zugleich bedeuten würde, dass sein Einsatz beim 4:2-Sieg am 11. November gegen den 1. FC Heidenheim sein letzter im Bayern-Trikot war.