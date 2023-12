Ten Hag? BVB-Trainer Terzic reagiert gereizt auf Gerüchte um ManUnited-Coach

BVB -Trainer Edin Terzic hat gereizt auf die Gerüchte um United-Coach Erik ten Hag reagiert. „Ja, Glückwunsch“, sagte Terzic etwas schnippisch, als Sky -Moderatorin Britta Hofmann den 41-Jährigen vor dem Bundesliga-Spiel in Augsburg mit den jüngsten Meldungen konfrontierte.

Ten Hag neuer BVB-Coach?

Jüngst hatte Ex-Bundesliga-Profi Jan Aage Fjörtoft das Gerücht in Umlauf gebracht, United-Coach ten Hag könne auf Terzic bei Borussia Dortmund folgen. Der Niederländer steht bei den Red Devils in der Kritik - auch um Terzic hatte es zuletzt einige Zweifel gegeben.

Remis in Augsburg: Dortmund bangt um Anschluss

"Ich habe mich schon gefragt, was wir verbrochen haben"

„Ich habe kein Problem damit, was Leute über mich denken. Wichtig ist, was das Team über mich denkt, und die Leute denken, die mich jeden Tag beim Arbeiten beobachten können. Diese Leute geben mir ein richtig gutes Gefühl“, sagte Terzic am Samstag.