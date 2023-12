Tuchel reagiert auf Davies-Gerüchte: Die Bayern-PK vor Union Berlin im Ticker zum Nachlesen

+++ Tuchel will auch gegen United niemanden schonen +++

+++ Vor WM-Finale: Hat sich Tuchel bei der U17 gemeldet? +++

+++ Tuchel auf SPORT1-Nachfrage über Vertragssituation bei Davies +++

„Er ist ein absoluter Stammspieler von uns und kennt unsere Wertschätzung. Für mich als Trainer ist das entspannt. Für mich ändert sich nichts durch die Vertragssituation. Ich habe volles Vertrauen in Christoph Freund und Jan-Christian Dreesen. Er spielt auf dem höchsten Niveau und hat noch Potenzial, sich weiterzuentwickeln. Deswegen bin ich entspannt und habe das Vertrauen in die Verantwortlichen im Klub. Im taktischen Verständnis gegen den Ball und der Konstanz ist noch viel Luft. Man vergisst immer, wie jung er ist, weil er auf so hohem Niveau spielt.“

+++ Tuchel plant keine Rotation gegen Union+++

+++ Tuchel lobt Goretzkas Vielseitigkeit auf SPORT1-Nachfrage +++

„Wir haben im Leon im Grunde einen Tag vor dem Spiel (gegen Kopenhagen) von der linken Zehn auf den rechten Innenverteidiger zurückgezogen. Das beschreibt dann auch seine Vielseitigkeit. Das kann man nicht hoch genug bewerten. Das kann man auch nicht mit vielen linken Zehnern machen. Er ist von allem ein bisschen, sehr vielseitig. Aber seine beste Position ist, wenn er zwischen den Strafräumen seine Laufstärke ausspielen kann und auch Läufe in den Strafraum machen kann. Im Mittelfeld hat er auf der halblinken Position sehr gute Spiele gemacht und dort sehen wir ihn nach wie vor. Aber in der Innenverteidigung hat er jedes mal, wenn er dort gespielt hat, auch sehr gute Spiele gemacht.“

+++ Tuchel rechnet mit Musiala-Comeback +++

+++ Tuchel plant mit vier Rückkehrern +++

+++ Wie lange kann Neuer noch spielen? +++

„Es gibt kein Limit für Manu. Solange er sich so gut fühlt und so hält, wie er es gerade tut. Er ist in einer Top-Verfassung. Da machen wir dem ganzen kein Limit. Dann kann er so lange im Tor stehen, wie er es möchte. Er ist im Moment sehr beeindruckend, von der ersten Minute an, in der er wieder im Training war. Der Mix zwischen Lockerheit und Professionalität ist im perfekten Einklang. Er ist auf einem hohen Niveau und wird mit jedem Spiel noch etwas besser.“