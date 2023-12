Überraschung um Bayern-Star! Choupo-Moting nicht für den Afrika-Cup nominiert

Überraschung in Kameruns Kader für den Afrika-Cup: Bayern -Star Eric Maxim Choupo-Moting wird nicht beim Turnier in der Elfenbeinküste auflaufen.

Im vorläufigen Aufgebot der Unzähmbaren Löwen war der 34-Jährige noch gelistet worden, nun fehlt der Offensivakteur der Münchner im finalen Kader von Nationaltrainer Rigobert Song, der einst in der Bundesliga beim 1. FC Köln gespielt hatte.

Mazraoui und Kim fehlen den Bayern

Choupo-Moting bestritt bislang 73 Länderspiele für Kamerun und erzielte dabei 20 Treffer. 2023 kam er nur einmal zum Einsatz, als er am 12. September beim 3:0-Erfolg im Afrika-Cup-Qualifikationsspiel gegen Burundi in der Startelf stand.

Bayerns marokkanischer Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui, der noch an einem Muskelbündelriss laboriert, ist dagegen für das Turnier vom 13. Januar bis 11. Februar nominiert worden – zudem steht Innenverteidiger Minjae Kim in Südkoreas Kader für den Asien-Cup in Katar (12. Januar bis 10. Februar).