Vertrag beim FC Bayern verlängern? Leroy Sané freut sich über Signale

Leroy Sané steht beim FC Bayer nur noch bis 2025 unter Vertrag . Die Fragen nach seiner Zukunft werden drängender - wie er selbst nur allzu gut weiß. „Mir ist klar, dass das Thema nun immer mehr an Bedeutung gewinnt. Die Fans wollen es wissen, die Medien fragen nach“, sagte er im Interview mit der Sport Bild.

„Wir werden ab irgendeinem Zeitpunkt zusammensitzen und eine Entscheidung treffen“, erläuterte der 27-Jährige weiter: „Aber es ist noch Zeit. Ich schaue aktuell eher darauf, was auf dem Platz passiert - und nicht in den Büros.“

Sané freut sich über Signale vom Verein

Dass sein nächster Schritt von enormer Bedeutung für seine Laufbahn sein dürfte, ist Sané bewusst: „Natürlich kommen keine drei, vier großen Verträge mehr in meiner Karriere.“ Aktuell fühle er sich in München sehr wohl, das Team spiele guten Fußball (“das Spiel in Frankfurt mal ausgeklammert“).