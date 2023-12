VfB Stuttgart: Hitzlsperger nennt Gründe für seinen Rücktritt

„Im Grunde ist es überhaupt nichts Schlimmes. Mein Vertrag lief aus, ich hatte so viel beim VfB erlebt, in verschiedenen Positionen, dass ich eben für mich gemerkt habe, dass ich in der Intensität nicht mehr weitermachen kann und es besser ist, dass jemand Neues kommt und Vollgas gibt“, erklärte Hitzlsperger im Gespräch mit t-online.