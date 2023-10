Thomas Hitzlsperger ist neuer Sky-Experte für die Premier League!

Der ehemalige Stuttgart-Profi wird ab sofort beim TV-Sender Sky die Premier League analysieren. Der 51-Jährige war bereits von 2017 bis 2019 für die ARD als Experte tätig und stößt nun zum bisherigen Team des „Match of the Week“ bestehend aus Mladen Petric und René Adler dazu.

„Freue mich auf die neue Aufgabe“

„Auch wenn der Titel in den vergangenen Jahren meistens an Manchester City ging, ist die Spitze sehr breit. In der Premier League stehen an jedem Wochenende mindestens ein oder zwei Topspiele auf dem Programm, auf die man sich als Fußballfan freut“ sagte der ehemalige Profi über das englische Oberhaus.