"War eine kurze Nacht": Bayern-Boss mit Klartext nach Frankfurt-Blamage

Freund legt den Finger in die Bayern-Wunde

„Was verwundert, wie wir in das Spiel reinstarten, da waren wir zweimal in der gegnerischen Hälfte die ersten zehn Minute. Wir wollten sie attackieren, aber wir haben sie stark gemacht, weil wir sehr passiv reingegangen sind, wir haben keine Zweikämpfe gewonnen. Das war das große Ärgernis. Wir hätten frisch sein müssen. Es gibt keine einfache Erklärung, es war nicht nur die Defensive, sondern die ganze Mannschaft hat es schlecht gemacht. Es war eine kurze Nacht“, kritisierte der Österreicher - und legte den Finger in die Bayern-Wunde: