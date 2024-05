FC Bayern: Sorgen um Pavlovic!

Sorgen um Aleksandar Pavlovic! Der Mittelfeldspieler des FC Bayern musste in der ersten Hälfte des letzten Bundesliga-Spiels der Saison g egen die TSG Hoffenheim angeschlagen ausgewechselt werden.

Der 20-Jährige klagte offenbar über Probleme am Fuß. Der Nationalspieler, der von Julian Nagelsmann in den vorläufigen EM-Kader nominiert wurde, wurde zunächst auf dem Platz behandelt und musste dann in der 35. Minute ausgewechselt werden.