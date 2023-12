Wie bei Notting Hill: So umgarnte Schweinsteiger seine Ana

Schweinsteiger mit besonderer Idee für Verlobung

Mittlerweile sind die beiden Sport-Stars unzertrennlich und habe bereits drei gemeinsame Kinder. Dass er die Frau seines Lebens ist, war für den ehemaligen Mittelfeldspieler schnell klar. „Das war im ersten Moment tatsächlich so. Man spürt ja besondere Momente und man erkennt sie in der Liebe auch, wenn man jemandem tief in die Augen schaut – genau so war es bei mir“, meint er.