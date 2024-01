1. Liga: Macht Hans-Joachim Watzke als DFB-Boss weiter?

DFL-Neuwahlen 2025

Bei der DFL stehen am 1. September 2025 Neuwahlen an und dort darf nur kandidieren, wer auch gesetzlicher Vertreter eines der 36 Profiklubs aus der 1. und 2. Liga ist.

Wer also führt dann in Zukunft die Bundesliga? Beim Neujahrsempfang der DFL in Frankfurt war die Sorge bei einigen Bundesliga-Bossen groß, dass die kleineren Vereine aus der Bundesliga und der 2. Liga einen Watzke-Nachfolger wählen und so die großen Vereine an Einfluss verlieren könnten.