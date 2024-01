ARD-Dokumentation: Franz Beckenbauer - eine Fußball-Ikone mit Licht und Schatten

Eine Chronologie seiner Karriere

Der 90-minütige ARD -Dokumentarfilm „Beckenbauer“, welcher vom Bayrischen Rundfunk produziert wurde und am Montagabend um 20.15 Uhr in der ARD zu sehen sein wird, beleuchtet das Lebenswerk der Ikone.

Wegbegleiter wie Günter Netzer, Paul Breitner und Sepp Maier sowie Politiker wie Joschka Fischer und der vor kurzem verstorbene CDU-Politiker Wolfgang Schäuble beschreiben, welche Rolle Beckenbauer in ihrem Leben gespielt hat. Auch Bruder Walter Beckenbauer gibt Einblicke in die Kindheit und spricht über seine komplexen Beziehungen zu seinem Bruder.

Der Film der Autoren Philipp Grüll und Christoph Nahr zeigt natürlich auch die sportliche Reise Beckenbauers durch seine Karriere. 1965 der Aufstieg mit dem FC Bayern in die Bundesliga, 1974 der WM-Titel im eigenen Land als Kapitän, seine Gastspiele in den Vereinigten Staaten in New York City und natürlich der WM-Triumph 1990 in Italien als Bundestrainer.