Bundesliga: FC Augsburg dreht Partie in Gladbach

Der FC Augsburg hat dank einer starken zweiten Halbzeit die Festung Borussia-Park gestürmt. Das Team von Trainer Jess Thorup gewann in Mönchengladbach nach Rückstand mit 2:1 (0:1) und zog in der Tabelle an der enttäuschenden Fohlenelf vorbei. Damit endete für die Gastgeber eine Serie von acht Heimspielen ohne Niederlage.