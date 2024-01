Bayer Leverkusen: Palacios-Verletzung als Chance? Das sagt Andrich

Andrich „häufiger sauer“

„Aktuell gefällt es mir natürlich nicht so, aber das gehört leider im Business auch dazu, dass man sich da unterordnet und da ist, wenn man gebraucht wird“, sagt der Nationalspieler vor dem Derby gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag .

Dann könnte Andrich endlich wieder in die Startelf rücken. Coach Xabi Alonso hat dabei die Qual der Wahl. Andrich könnte für den gesperrten Abwehrchef Jonathan Tah zentral in der Dreierkette auflaufen oder die Doppelsechs neben Granit Xhaka bilden, da Palacios erst einmal verletzt ausfällt.

Nur in vier Partien stand Andrich in der Bundesliga in der Startelf. Im zentralen Mittelfeld gab es bisher kein Vorbeikommen an Xhaka und Palacios.