Bayer Leverkusen: Rolfes spricht über Alonso und Transfers

Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes von Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen geht zuversichtlich in die nächsten Monate, obwohl es immer wieder Schlagzeilen um das Interesse von anderen Klubs an Leistungsträgern und Trainer Xabi Alonso gibt.

Rolfes über Alonso-Gerüchte

Es herrsche ein Umfeld, „in dem viele gerne arbeiten. Wir sind bei allen Themen gelassen und in einer guten Position“, betonte der 42-Jährige. Selbst ein möglicher Verlust von Erfolgscoach Alonso jagt Rolfes keine Angst ein: „Sicher wird es in der Zukunft mal Veränderungen geben, dann muss man darauf reagieren. Aber das ist im Moment nicht unser Fokus, weil wir beim Trainer und bei vielen Spielern davon überzeugt sind, dass sie wissen, was sie am Verein haben.“