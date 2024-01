Boniface-Schock! Bayer-Star verpasst Afrika-Cup

Schock für Victor Boniface! Der Leverkusen -Star verpasst den Afrika-Cup! Der Stürmer des Bundesliga-Spitzenreiters gab den Ausfall am Montagnachmittag via Instagram bekannt.

„Viel Glück Jungs. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Afrika-Cup “, hieß es in seinem Post. Der Ausfall macht dem 23-Jährigen offensichtlich zu schaffen, er fügte ein Emoji mit gebrochenem Herzen hinzu.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Auch Guirassy verletzt sich

Boniface hatte sich in der Vorbereitung auf das Turnier im Training in Dubai eine Leistenverletzung zugezogen und verpasste daher am Montag das Vorbereitungsspiel gegen Guinea (Endstand 0:2). Medien sprechen von einer Ausfallzeit von etwa sechs Wochen. Eine genaue Diagnose ist noch nicht bekannt.