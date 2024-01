Bayern-Neuzugang verrät Idol: "Werde alles tun, so gut wie er zu werden" - Boey-Vorstellung im Ticker zum Nachlesen

Nachdem der FC Bayern den Transfer von Sacha Boey am Samstag offiziell bekannt gab, folgte am Dienstag die Vorstellungs-Pressekonferenz des von Galatasaray gewechselten Rechtsverteidigers.

Mit dabei: Sportdirektor Christoph Freund, der wegen der Personalie Bryan Zaragoza zunächst etwas im Mittelpunkt stand, ehe Franzose Boey über seinen Wechsel zum FCB sprach und neben seinem Bayern-Vorbild ebenfalls verriet, welche Rolle Juwel Mathys Tel bei seinem Wechsel spielte.

+++ Boey über Tel und „Weltklub“ Bayern +++

„Der FC Bayern ist ein Weltklub. Auch wenn keine Franzosen hier wären, hätte ich alles dafür getan, um hierherzukommen. Aber natürlich kenne ich Mathys und das hilft. Mathys hat mir gesagt, dass das ein Verein ist, der alles gewinnen will. Das hat mich beeinflusst, klar.“

+++ Boey über seine Ziele bei Bayern +++

„Ich gebe einfach mein Bestes, stelle mir nicht so viele Fragen und unterstütze die Mannschaft, so gut es geht, Schritt für Schritt.“

+++ Freund, ob Zaragoza schon im Winter kommt +++

„Dazu kann ich derzeit noch nichts sagen. Wir sind gerade dabei, die Dinge abzuklären. Brian wird definitiv Spieler des FC Bayern sein ab Sommer. Wir haben jetzt die Situation, dass wir viele Verletzte haben. Ja, wir sind in Gesprächen, ob es auch schon möglich wäre, dass wir ihn vielleicht früher dazuholen. Da gehören aber immer drei Parteien dazu. Es ist gar nicht sicher, ob wir noch was machen im Winter. Darum kann ich dazu jetzt nichts Konkretes sagen. Das Transferfenster schließt am 1. Februar. Dann wissen wir ganz genau, was passiert oder nicht passiert.“

+++ Boey über seine ersten Tage als Bayern-Spieler +++

„Es ist wie in einem Traum. Es ist sehr intensiv, aber eine Riesen-Gelegenheit für mich, für so einen Verein zu spielen und zu zeigen, was ich kann.“

+++ Boey über Bayern-Vorbild Lahm +++

„Er ist eine der größten Legenden. Ich habe ihm viel zugeschaut, als ich jung war. Ich werde alles dafür tun, um so gut wie er zu werden.“

+++ Boey über ersten Kontakt mit Bayern +++

„Ich habe einen Anruf bekommen und alles ist gut gelaufen. Ich wusste, dass es vielleicht die Möglichkeit geben wird und habe viel gearbeitet.“

+++ Freund, ob Boey der letzte Winter-Transfer bleibt +++

„Das war eigentlich der Plan. Aber aufgrund der aktuellen Situation ist es nicht ganz auszuschließen, dass noch etwas passiert. Wir sind gerade in Diskussionen, wie wir die Situation mit den Verletzungen lösen. Wir werden einen Weg finden. Aber es muss nicht unbedingt ein Neuzugang sein.“

+++ Freund über Boey +++

„Sacha ist ein sehr aufgeweckter Junge, der sich in den letzten Jahren sehr gut weiterentwickelt hat und vor Energie sprüht. Im Spiel ist er sehr zweikampfstark, viel unterwegs und ich bin überzeugt, dass er unserer Mannschaft sehr gut tun wird.“

+++ Boey positiv nach erstem Training +++

„Es war ein sehr gutes Training. Ich kannte schon sehr viele Leute und freue mich auf die Zeit. Es ist eine tolle Mannschaft und ich freue mich darauf, alle besser kennen zu lernen.“

+++ PK geht los +++

Die Pressekonferenz ist soeben pünktlich gestartet. Neben Boey ist auch Sportdirektor Christoph Freund anwesend.

+++ So charakterisiert sich Boey +++

„Vom Typ bin ich ein angriffslustiger Abwehrspieler – mir liegt es genauso, mich in der Offensive zu beteiligen wie in der Verteidigung“, sagte der Franzose in der Klub-Mitteilung, in der er betonte, dass für ihn mit seinem Transfer „ein Traum in Erfüllung“ gegangen sei.

+++ Boey wurde bei Tel-Klub ausgebildet +++