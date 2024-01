Fix! FC Bayern holt Verteidiger Sacha Boey für Problemposition - die Details

Jetzt ist es offiziell: Der FC Bayern hat mit Sacha Boey einen weiteren Verteidiger verpflichtet. Der Franzose kommt von Galatasaray nach München, wie der deutsche Rekordmeister am Sonntag bestätigte, und erhält einen Vertrag bis 2028.

Nach Angaben des türkischen Klubs beläuft sich die Ablöse auf 30 Millionen Euro. Hinzu kommt eine mögliche Bonuszahlung in Höhe von fünf Millionen Euro sowie zwei vereinbarte Freundschaftsspiele, wobei 50 Prozent des Erlöses an Galatasaray gehen. Damit ist der 23-Jährige teuerste Transfer, der jemals aus der Türkei ins Ausland getätigt wurde.

„Für mich geht ein Traum in Erfüllung: Es ist mir eine Ehre, für einen Weltverein wie den FC Bayern auflaufen zu dürfen. Ich freue mich sehr auf meine neue Mannschaft und darauf, künftig mit all diesen großen Spielern zusammenzuspielen. Vom Typ bin ich ein angriffslustiger Abwehrspieler – mir liegt es genauso, mich in der Offensive zu beteiligen wie in der Verteidigung“, erklärte Boey in einem offiziellen Statement.

Boey soll auf rechts helfen

Spekulationen um einen Wechsel gab es seit Wochen. Zunächst bemühten sich die Bayern um Nordi Mukiele (PSG), dann um Kieran Trippier (Newcastle). Mit beiden Spielern soll sich der Verein einig gewesen sein, beide erhielten von ihren Vereinen jedoch keine Freigabe.

Im dritten Anlauf ist nun mit Boey ein dringend benötigter Transfer geglückt. Der 23-Jährige soll im Team von Trainer Thomas Tuchel die klaffende Lücke auf der Position des Rechtsverteidigers schließen.

Zuletzt hatte dort der Mittelfeldspieler Konrad Laimer ausgeholfen, dieser fällt nun aber länger verletzt aus. Joshua Kimmich ist ebenfalls angeschlagen, Noussair Mazraoui weilt weiterhin beim Afrika-Cup. Am Samstag verletzte sich auch noch Offensivspieler Kingsley Coman beim 3:2-Sieg in Augsburg.

Bayern-Bosse schwärmen von Boey

„Wir sind froh, in Sacha Boey einen jungen Spieler mit viel Potenzial langfristig an uns zu binden. Auch in den beiden Champions League-Spielen gegen uns hat er eine starke Leistung gezeigt. Damit haben wir unseren Kader nicht nur in der Breite, sondern auch qualitativ weiter verstärkt“, sagte Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen.

Auch Sportdirektor Christoph Freund freute sich: „Sacha Boey ist ein sehr schneller und physisch starker Rechtsverteidiger, der in jedem Spiel viele Kilometer zurücklegt und keinen Zweikampf scheut. Er war bei Galatasaray Istanbul ein absoluter Publikumsliebling, hat sich über die Jahre sehr gut entwickelt, bringt Champions League-Erfahrungen mit und wurde in der vergangenen Saison mit Galatasaray Istanbul Meister. Er wird unsere Qualität in der Defensive erhöhen.“

Boey zweiter Bayern-Transfer

Boey ist der zweite Winter-Neuzugang des FCB, zuvor war bereits Eric Dier von Tottenham Hotspur für die Innenverteidigung - wo Dayot Upamecano mehrere Wochen ausfällt - verpflichtet worden.