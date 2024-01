Bedia als Startelf-Kandidat: Union mit Zuversicht beim FCB

Mit Neuzugang Chris Bedia im Kader reist Union Berlin zum schweren Nachholspiel bei Bayern München. Der Mittelstürmer „ist auf jeden Fall eine Option für die Startformation“, sagte Trainer Nenad Bjelica vor dem Gastauftritt am Mittwoch (20.30 Uhr). Bedia, am Donnerstag als Ersatz für Sheraldo Becker an die Alte Försterei gewechselt, sei körperlich in einem „guten Zustand“.