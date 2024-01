Bei Beckenbauer-Frage: Stefan Effenberg verlässt Doppelpass mit Tränen in den Augen

Franz Beckenbauer hat die Menschen bewegt wie wohl kein anderer Fußballer in Deutschland. Auch eine Woche nach seinem Tod wiegt der Verlust weiter schwer. Das hat auch die Reaktion von Stefan Effenberg deutlich gemacht, als dieser im STAHLWERK Doppelpass gefragt wurde, was ihm der „Kaiser“ bedeute.

„Er war ein großartiger Mensch ...“, setzte der ehemalige Bayern-Profi an, konnte aber nicht weitersprechen. Mit einem Kopfschütteln und Tränen in den Augen stand der SPORT1-Experte auf und verließ das TV-Set am Münchner Flughafen.