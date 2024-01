Bundesliga: 1. FC Heidenheim 1846 – VfL Wolfsburg, 1:1 (1:1)

Die 15.000 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Vaclav Černý brachte die Gäste bereits in der siebten Minute in Front. Noch in der Nachspielzeit des ersten Durchlaufs lenkte Moritz Jenz dann das Leder ins eigene Tor (47.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Zum Seitenwechsel ersetzte Tiago Tomás von Wolfsburg seinen Teamkameraden Lovro Majer. Wenig später kamen Maxence Lacroix und Dženan Pejčinović per Doppelwechsel für Sebastiaan Bornauw und Černý auf Seiten des VfL Wolfsburg ins Match (76.). Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Heidenheim und der VfL spielten unentschieden.