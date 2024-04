BVB: Hat Borussia Dortmund hier eine große Baustelle?

Nur vier Punkte in vier Spielen! Die Hoffnungen auf Platz vier in der Bundesliga, der zur sicheren Teilnahme an der Champions League in der kommenden Saison berechtigen würde, verspielte der BVB in den vergangenen Wochen.

Nach der 1:4-Klatsche in Leipzig deutet viel darauf hin, dass Borussia Dortmund die Spielzeit auf Rang fünf beenden wird. Aufgrund der starken deutschen Leistungen auf internationaler Ebene - darunter auch der BVB - reicht sehr wahrscheinlich auch dieser für die Qualifikation für die Königsklasse.

Dennoch fiel - neben weiteren Problemen - insbesondere eine Schwäche der Schwarzgelben auf: das Verteidigen von Standards. Gleich dreimal in Folge erzielte der Gegner ein Tor nach einer Ecke. Hinzu kommt das Eigentor von Mats Hummels in der Champions League gegen Atlético Madrid, das ebenfalls nach einem Eckball fiel.

Hat der BVB also ein chronisches Standardproblem? Und wie schneiden die Dortmunder im Ligavergleich ab? SPORT1 liefert Antworten mithilfe der Daten von Sportec Solutions.

Defensive

In vielen defensiven Kategorien befindet sich der BVB im Bundesliga-Vergleich im unteren Drittel. Dortmund kassierte in dieser Bundesliga-Saison bereits 13 Gegentore nach Standards – nur bei vier Teams waren es mehr (Augsburg, Union, Bochum und Heidenheim).

Die meisten Standard-Gegentore gab es nach Ecken (7). Mit Köln und Bochum übertreffen nur zwei Mannschaften diesen Wert knapp. Fünf Gegentore gab es per Strafstoß, nur eines nach einem Freistoß.

Defensiv-Kategorie (Stand nach dem 31. Spieltag) Borussia Dortmund Gegentore nach Standards 13 Gegentore nach Ecken 7 Gegentore nach Elfmetern 5 Gegentore nach Freistößen 1 Verursachte Eckbälle 156 Zugelassene Torschüsse nach Ecken 49

Von den 39 Gegentoren, die der BVB in dieser Saison kassierte, fiel also exakt jedes dritte nach einem ruhenden Ball - ein Anteil, der nur bei Leipzig, Augsburg und Union höher ist.

Musste Dortmund ein Tor nach einer Standardsituation hinnehmen, standen die Chancen auf einen Sieg bisher schlecht: In den zwölf Bundesliga-Spielen, in denen dies der Fall war, konnten nur vier Siege verbucht werden - neben vier Unentschieden und vier Niederlagen.

Die Anzahl an verursachten Eckbällen ist beim BVB mit 156 überdurchschnittlich hoch. Im Vergleich dazu haben der FC Bayern München (87) und Bayer Leverkusen (96) deutlich weniger.

In einer Statistik schneidet der BVB allerdings gut ab. Nach Eckbällen erlaubte Dortmund nur 49 Torschüsse - lediglich vier Teams ließen weniger zu, darunter der FC Bayern mit nur 27.

Offensive

Während die Verteidigung bei ruhenden Bällen Schwächen aufweist, sieht es bei den offensiven Standardsituationen deutlich besser aus.

Dortmund erzielte in dieser Bundesliga-Saison 16 Tore nach Standardsituationen – nur Bayern traf häufiger (19-mal). Der Anteil der Tore nach Standards an der Gesamttoranzahl liegt bei 27 Prozent, was einem Durchschnittswert entspricht.

Sechs der Tore nach Standardsituationen waren Strafstöße, hinzu kommen sechs Treffer nach Eckbällen und vier nach Freistößen - einer direkt. Die Freistoßtreffer werden lediglich von Bayern, Leipzig und Heidenheim knapp übertroffen (jeweils fünf).

Dortmund verzeichnete in dieser Saison einen Durchschnittswert von 161 Eckbällen. Daraus ergaben sich 60 Torschüsse. Im Durchschnitt führte also fast jede dritte Ecke auch zu einem Torschuss (Platz sechs).