Bundesliga: 1. FC Köln – 1. FC Heidenheim 1846, 1:1 (1:0)

Davie Selke traf per Rechtsschuss zur 1:0-Führung für Köln (29.). Die Heimmannschaft hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. In der Halbzeit nahm der 1. FC Heidenheim 1846 gleich zwei Wechsel vor. Fortan standen Adrian Beck und Kevin Sessa für Marvin Pieringer und Norman Theuerkauf auf dem Platz. Beck vollendete in der 55. Minute vor 50.000 Zuschauern zum Ausgleichstreffer. In der 71. Minute stellte der 1. FC Köln personell um: Per Doppelwechsel kamen Faride Alidou und Steffen Tigges auf den Platz und ersetzten Selke und Linton Maina. Am Ende sicherte sich der FC mit diesem 1:1 einen Zähler.