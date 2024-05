Scharfe Kritik an Bayern-Trainersuche - kommt das Beste wirklich zum Schluss?

Eberl kündigt eine „sehr gute Lösung“ an

Doch wer soll diese „sehr gute Lösung“ sein? Als das Aus von Roberto de Zerbi bei Brighton and Hove Albion am Samstagnachmittag bekannt wurde, galt der als Eberl-Favorit geltende Italiener als wahrscheinlichste Lösung. Doch Bayerns Sportdirektor schloss diese kurze Zeit später direkt selbst wieder aus .

„Fatal“: Effenberg kritisiert Bayern-Boss

Falls noch keine Entscheidung getroffen wurde, wäre diese vertagt worden, aber es drang nichts nach außen, meint Effenberg: „So musst du arbeiten. So haben Leverkusen und Stuttgart gearbeitet, deshalb sind sie erfolgreich. Bayern gerade nicht, weil jeder in der sportlichen Führung seine Meinung äußern will und muss in der Öffentlichkeit, das ist fatal und gefährdet immer den Erfolg.“