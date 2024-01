Bundesliga: 1:1-Unentschieden: Kölns Sturmprobleme bleiben trotz Selkes Führungstreffer gegen Heidenheim ungelöst

Am 17. Spieltag der Bundesliga trennten sich der 1. FC Köln und der 1. FC Heidenheim mit einem 1:1-Unentschieden. Davie Selke brachte Köln in der 29. Minute in Führung, Adrian Beck erzielte in der 55. Minute den Ausgleich für Heidenheim. Die umkämpfte Partie, die auf einem niedrigen Niveau stattfand, hinterließ bei beiden Teams mehr Fragen als Antworten. Während Heidenheim sich mit den besseren Torchancen im zweiten Durchgang den Ausgleich verdiente, bleiben beim FC die Sturmprobleme nach neun Tagen mit einem neuen Coach ungelöst.

Neues Jahr, neue Hoffnung

Mit dem neuen Trainer Timo Schultz an der Seitenlinie startete der 1. FC Köln ins erste Spiel des Jahres. Schultz, der sein Bundesliga-Debüt gab, änderte die Startelf im Vergleich zur letzten 0:2-Niederlage gegen Union Berlin nur auf zwei Positionen. Der zuvor gelbgesperrte Jeff Chabot kehrte in die Innenverteidigung zurück und verdrängte Dominique Heintz, während Florian Kainz für den verletzten Mark Uth auflief. Ein weiterer Lichtblick für die Kölner war die Aufnahme von Justin Diehl, dem Topscorer der Regionalliga-Mannschaft, in den Bundesligakader.

Auf der anderen Seite stand Heidenheim, das vor der Winterpause einen beeindruckenden 3:2-Sieg gegen den SC Freiburg feiern konnte. Trainer Frank Schmidt brachte den vor Weihnachten erkrankten Topscorer Jan-Niklas Beste und Norman Theuerkauf neu in die Startelf, während Beck und Jan Schöppner dieses Mal nicht von Beginn an spielten.

Heidenheim konnte mit drei Siegen aus den letzten drei Spielen und einem neunten Platz in der Tabelle selbstbewusst ins Spiel gehen. Ein weiterer Sieg würde den Aufsteiger frühzeitig auf den Weg bringen, für ein weiteres Jahr in der Bundesliga planen zu können.

So starteten beide Mannschaften in die Partie:

Köln: Marvin Schwäbe - Timo Hübers, Jeff Chabot, Rasmus Carstensen, Max Finkgrafe - Linton Maina, Jan Thielmann, Eric Martel, Denis Huseinbasic, Florian Kainz - Davie Selke

Heidenheim: Kevin Müller - Patrick Mainka, Benedikt Gimber, Jonas Föhrenbach, Marnon Busch - Jan-Niklas Beste, Lennard Maloney, Norman Theuerkauf, Eren Dinkçi - Tim Kleindienst, Marvin Pieringer

Selkes Führungstor animiert Köln

Die erste Halbzeit begann verhalten, mit viel Abtasten auf beiden Seiten. Die Zuschauer im ausverkauften Kölner Stadion mussten bis zur 29. Minute warten, um das erste Tor des Spiels zu sehen. Köln belohnte sich für eine gute Phase mit dem Führungstor. Nach einer starken Aktion von Kainz, der ins Zentrum flankte, pflückte Selke den Ball artistisch mit dem langen Bein aus der Luft und schoss aus der Drehung. Der abgefälschte Ball tropfte an den Innenpfosten und von dort kullerte er über die Linie, wo Patrick Mainka nicht mehr retten konnte. Trotz einiger guter Chancen von Heidenheim, darunter ein Schuss von Robert Leipertz, der nur knapp am Tor vorbeiging, konnte Köln seine Führung bis zur Halbzeitpause behaupten.

Heidenheim gleicht in der zweiten Halbzeit aus

In der zweiten Halbzeit wurde Heidenheim stärker. Nach einem Doppelwechsel zu Beginn gelang es Heidenheim, den Ausgleich zu erzielen. In der 55. Minute schickte Beste einen Eckball in den Strafraum, den Köln nur unzureichend klären konnte. Der eingewechselte Beck übernahm kurz vor der Strafraumlinie, kontrollierte den Ball und schickte ihn per Dropkick sehenswert in den Knick. Trotz mehrerer guter Chancen auf beiden Seiten in der Schlussphase, darunter ein Schuss von Jannes Horn, der nur knapp am Tor vorbeiging, blieb es beim 1:1-Unentschieden. Beide Teams mussten sich mit einem Punkt zufriedengeben.

Die Tabellensituation bleibt nahezu unverändert, mit Köln auf dem 17. Platz und Heidenheim auf dem neunten. Beide Teams müssen sich nun auf ihre nächsten Gegner vorbereiten, Köln gegen Borussia Dortmund und Heidenheim gegen den VfL Wolfsburg.

