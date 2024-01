Bundesliga: Bayern trotzt Verletzungsschock und VAR-Wirbel

Der FC Bayern kann auch noch Spektakel! In einem packenden Auswärtsspiel beim FC Augsburg gewinnt der deutsche Rekordmeister verdient und dennoch turbulent mit 3:2 (2:0) - und fährt dennoch mit sorgenvoller Miene nach Hause.

FCA-Kapitän Ermedin Demirović verkürzte zwischenzeitlich doppelt für die Schwaben. Zwei Elfmeter in der Schlussphase beenden eine vogelwilde Partie, bei der Thomas Tuchel hintenraus schier ausflippte.

Nach dem Spielende antwortete er auf die Frage von Sky -Moderator Patrick Wasserziehr fast schnippisch, weshalb es hintenraus so knapp geworden wäre: „Haha, weil wir uns es selbst schwierig gemacht haben mit zwei Elfern.“

Tuchel zu Coman: „Knieverletzung“

Leon Goretzka beschwerte sich allen voran über die Verletzungsmisere: „Wir haben in dieser Woche drei absolute Scheißnachrichten bekommen. Wir haben hinten mit einer Viererkette gespielt, die noch nie so zusammengespielt hat und auf uns wartet ein unheimlich unattraktiver Fußball in meinen Augen.“