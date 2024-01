Bundesliga: Bjelica-Verbleib? Union-Boss Ruhnert lässt Zukunft offen! "In keinster Weise einverstanden"

Im Kellerduell gegen den SV Darmstadt 98 (im SPORT1 -LIVETICKER) hält Co-Trainerin Marie-Louise Eta das Zepter in der Hand, während Bjelica aufgrund seiner Sperre auf der Tribüne Platz nehmen muss.

Noch vor der Partie ließ Oliver Ruhnert, Unions Geschäftsführer Sport, bei DAZN mit neuen Aussagen aufhorchen: „Wir haben uns bereits am Donnerstag intensiv unterhalten, wollten jedoch erstmal das Urteil vom DFB abwarten.“

„Aber, wir haben ihm gesagt, dass wir mit der Aktion sehr unglücklich sind, und in keinster Weise einverstanden sind“, so der Union-Boss.

Union Berlin: Fragezeichen hinter Bjelica-Verbleib

„Es bekommt darauf an, wie man es beurteilt: Geht es um eine Tätlichkeit, oder unsportliches Verhalten, so wie es der DFB auch ausgelegt hat? Das ist eben genau die Grenze. Es ist also ausreichend, weil es kein Schlagen ist“, begründete er den Entscheid.